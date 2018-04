Politik

- Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, at jeg stiller op, hvor Dansk Folkeparti har størst opbakning. Det er jo derfor, jeg føler, jeg kan identificere mig med den grundstemning og kultur, der er her i området. Den følelse er mindre, når jeg står på Østerbro eller Nørrebro, end når jeg står i Sydjylland, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige Nye Borgerlige blev stiftet i efteråret 2015 af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen.21. september 2016 havde partiet nok underskrifter til at stille op til Folketinget. Partiet er først og fremmest kendt for en stram udlændingepolitik og en liberal økonomisk politik. Ved det seneste kommunalvalg lykkedes det blot partiet at få valgt en enkelt kandidat ind i en kommunalbestyrelse. Partiet satser på at få 5-6 procent af stemmerne ved næste folketingsvalg.

Valg: Der er en heftig valgkamp i vente i det sydjyske. Nye Borgerliges stifter og formand, Pernille Vermund, har besluttet sig for at være partiets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds til næste valg. Dermed tager hun direkte kampen op mod Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl (DF), der har Sydjylland og især Sønderjylland som partiets absolutte højborg.

Selvom den nordsjællandske arkitektuddannede partiformand endnu ikke har meget mere end ferieminder til fælles med Sydjylland, så ser hun regionen som et oplagt sted at sikre sig et mandat til Folketinget. Ved folketingsvalget i 2015 viste det sig, at der er udpræget støtte til højrefløjspartier i kredsen, da Dansk Folkeparti blev det største parti i hele storkredsen. Derfor forventer hun også, at der bliver en heftig kamp om de højreorienterede vælgere i det, der også populært kaldes det gule Danmark.

- Der er mange, der stemmer enten Venstre eller DF. Og på den måde tager jeg kampen op mod Thulesen Dahl. Det her er hans hjemstavn, så jeg begiver mig ind på hans område, siger Pernille Vermund, der ikke lægger skjul på, at udlændingepolitikken derfor også bliver en nøgle til valget i Sydjylland.

- Det kommer helt klart til at handle om at få styr på udlændingepolitikken. Kristian Thulesen Dahl må stå til ansvar for, at han var formand for det næststørste parti, da migranterne krydsede grænsen, mener Pernille Vermund.