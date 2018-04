Sonja Marie Jensen og Martin Stenmann bejler begge til posten som Socialdemokratiets næste borgmesterkandidat. På velbesøgt generalforsamling fik de mulighed for at præsentere sig selv, men bestyrelsen overvejer nyt medlemsmøde.

Nyborg: Hvad gør dig til den fødte leder? Og kan vi nu regne med, at du bliver hængende de næste mange år?

Nogenlunde sådan lød et lille udpluk af de mange spørgsmål, som medlemmerne af Socialdemokratiet i Nyborg stillede til Sonja Marie Jensen og Martin Stenmann på en generalforsamling forleden. Begge har netop taget hul på deres anden periode i byrådet og bejler til posten som partiets næste borgmesterkandidat.

Mens Martin Stenmann har fast arbejde som skolelærer i Nyborg, er Sonja Marie Jensen stadig under uddannelse. Det andet spørgsmål var derfor mest rettet til hende, for hvad sker der, når hun engang er færdige med sine studier - forlader hun kommunen til fordel for et job i Odense eller København?

Samme spørgsmål stillede Fyens Stiftstidende den unge kandidat, da hun tidligere på året meddelte sit kandidatur, og svaret på generalforsamlingen var det samme som dengang: Nej. Posten som borgmester er et drømmejob, som går forud for alt andet.

Spørgelysten blandt de cirka 80 fremmødte på generalforsamlingen var dog langt større, end tidsplanen tillod. Derfor overvejer bestyrelsen at indkalde medlemmerne til et nyt arrangement, hvor man kan tage tråden op, fortæller lokalformand Anne-Berit Høj Nielsen.

På generalforsamlingen godkendte medlemmerne i øvrigt den køreplan for valg at ny spidskandidat, som bestyrelsen har foreslået. Det betyder for det første, at tilmeldingsfristen for at stille op bliver fastholdt.

For det andet skal valget afgøres ved en urafstemning blandt foreningens cirka 340 medlemmer. Og for det tredje forventer man at kunne præsentere resultatet af afstemningen i uge 22.

På generalforsamlingen var der genvalg til lokalformanden, mens ny næstformand i bestyrelsen er Nikolaj Hamdrup. Han erstatter Lars Michelsen, der fratræder efter eget ønske.

Derudover var der genvalg til Merete Bang og Dan Michelsen, mens Leif Kjær Christensen erstatter Jonas Skøttergaard og Susanne Andersen afløses af Ann-Christina Jensen.

Generalforsamlingen godkendte også kandidatudvalget, der består af Vibeke Ejlertsen, Steen Ole Christensen, Anne-Berit Nielsen, Janni Sørensen og Svend Erik Stougaard.