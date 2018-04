Odense er en by i rivende udvikling, ikke mindst indenfor hotel- og restaurationsområdet ser vi en betydelig vækst. Mange nye kommer til, og bæredygtighed er ofte noget man finder på menuen.

Men hvad er bæredygtighed, hvis det ikke også handler om forholdene for dem, der producerer og serverer på restaurationerne, caféerne og hotellerne? Bæredygtighed er grundlæggende vigtigt, og når virksomhederne sætter fokus på netop bæredygtighed, kan det få stor gennemslagskraft. Men der er én ting, virksomhederne ofte glemmer: Det er ikke bæredygtigt, når man som virksomhed vælger ikke at have overenskomst, tværtimod.

At maden, man spiser, er produceret med hensyntagen til miljøet, er godt. Men man skal også se på, om medarbejderen, der steger bøffen, skærer sushien eller serverer maden, arbejder under ordnede forhold, det vil sige gode løn- og ansættelsesvilkår. Kort sagt, gode arbejdsforhold er godt for alle.

Så kære odenseanske restauratører, ønsker I at fremme reel bæredygtighed, står vi klar til at lave en overenskomst, således at medarbejderne er sikret gode løn- og ansættelsesvilkår.