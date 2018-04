Middelfart: Efter kommunalvalget i november fik Anni Tyrrestrup sit ønske om at blive første viceborgmester opfyldt. Ligeledes fik hun plads i Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Og selv om hun nu bliver løsgænger, kan hun se frem til at bevare alle tre poster. Anni Tyrrestrup ønsker ikke på den måde at slå op i banen, og det behøver hun heller ikke.

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) konstaterer med reference til Styrelsesloven, at løsgængerne kan bevare deres poster med mindre, at et flertal i byrådet modsætter sig det - hvilket Socialdemokratiet, der i sig selv kan mønstre et flertal, ikke har til hensigt.

Anni Tyrrestrup informerede medlemmerne af Økonomiudvalget om sin beslutning sidst på dagen tirsdag, og her havde ingen indvendinger mod, at hun beholder sine nuværende poster.

- Min politiske indflydelse bliver ikke mindre, og jeg brænder for at komme videre med arbejdet efter nu at have lagt alt det her bag mig, siger hun med henvisning til den interne ballade.