Nordvestfyn: Ønsket om at frigøre sig fra intern ballade for på den måde få mere overskud til at udøve sit politiske virke i Middelfart Byråd har fået Dansk Folkepartis frontfigur i Middelfart Kommune, Anni Tyrrestrup, til at melde sig ud af partiet.

Fra onsdag er hun at betragte som partiløs efter at have repræsenteret Dansk Folkeparti i Middelfart Byråd de seneste over otte år. Hun er i gang med sin tredje valgperiode og beholder som partiløs alle sine udvalgsposter, herunder posten som viceborgmester.

Kort om Anni Tyrrestrup Anni Tyrrestrup er i gang med sin tredje periode i Middelfart Byråd, hvor hun er viceborgmester.Sådan er det gået ved valgene:



2017: 436 personlige stemmer. Dansk Folkeparti fik i alt 2196 stemmer og to mandater.



2013: 736 personlige stemmer. Dansk Folkeparti fik i alt 2317 stemmer og tre mandater.



2009: 724 personlige stemmer. Dansk Folkeparti fik i alt 1922 stemmer og to mandater.



Hun er uddannet socialrådgiver og arbejdede i mange år inden for området og inden for alle forvaltningsområder. De fleste af årene med fokus på mennesker med særlige behov og ældre. Hun har undervist på socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.

- Jeg brænder for mit arbejde, men jeg skal have ro til at lave politik. Baglandet i partiet skal være der for én, og når det ikke er tilfældet, er det bedst at tage konsekvensen, selv om det er med blødende hjerte. Over længere tid har der været store samarbejdsproblemer, siger Anni Tyrrestrup.

Hun har mange ting på hjerte, men er meget varsom med at åbne for, hvad konflikten reelt handler om. Ønsket er, at hendes afgang ikke ender som et personopgør. Overordnet set kan det ikke skjules, at hendes beslutning om at forlade partiet, hun har været medlem af siden 2006, ikke handler om politisk uenighed. Derimod om at hun og andre "gamle" DF'ere i Middelfart, diplomatisk udtrykt, er kommet på kant med partiets andet byrådsmedlem, Steffen Daugaard og visse dele af hans familie, der også er aktive i partiet.

- Dansk Folkeparti i Middelfart er ved at gå i opløsning, vurderer hun.

Hun mener, at familien Daugaard med ufine midler tilsat manglende respekt og forståelse for andre medlemmer og synspunkter har sat sig for tungt på den lokale partiafdeling.

På spørgsmålet om Anni Tyrrestrup ikke i større grad burde have forsøgt at løse konflikten internt, er svaret, at hun ikke fik den nødvendige opbakning hos Torben Nielsen, den lokale partiformand. Hun efterlyser, at DF på landsplan "fik en task force, der rykkede ud", i samme øjeblik, de blev opmærksomme på store, lokale problemer.

Du er ikke på vej ind i et andet parti?

- Jeg kan ikke sige, hvad der for eksempel sker om to år, men nu skal jeg være partiløs, ikke løsgænger, det er et frygteligt ord.

Hvorfor vælger du ikke at blive og tage kampen op?

- Jamen, jeg har taget kampen siden 2016. Jeg siger stop nu, fordi vi ikke har en formand, der kan styre det her. Familien Daugaard har overtaget bestyrelsen, og jeg kan ikke samarbejde med dem.