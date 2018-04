En 33-årig mand var onsdag i grundlovsforhør i Retten i Odense sigtet for at have svindlet for cirka 3,3 millioner kroner over de seneste år. Manden er nu varetægtsfængslet i fire uger. Selv siger han, at hans identitet er blevet misbrugt af andre gerningsmænd.

En mand på 33 år er onsdag blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Retten i Odense. Manden er sigtet for ni forhold, der handler om bedrageri og dokumentfalsk - eller i få tilfælde om forsøg på det.

Han skal i alt have svindlet sig til et beløb på omkring 3,3 millioner kroner.

Anklager Annette Korsgaard mener, at manden har fået oprettet både konti, kreditkort, banklån og billån under urigtige forudsætninger. Ved at fremvise falske lønsedler og bilde de ansatte ind, at han har haft økonomisk dækning, har han snydt især banker for store pengebeløb, lyder anklagen.

I et enkelt tilfælde skal manden være sluppet afsted med mere end to millioner kroner.

Det første forhold i anklageskriftet skal være sket nær Aarup på Fyn. Her er manden sigtet for at snydt sig til - og brugt - over 747.000 kroner. De otte andre forhold er sket forskellige steder i landet i byer som Varde, Jyderup, Lyngby og København.

De fleste af forholdene betragtes som bedrageri af særlig grov beskaffenhed.