Fodbold: Tilnavnet klinger i den grad internationalt, men Michael Jørgensen - bedre kendt som "Pep" - har mere rod i den fynske muld end de mere berømte kolleger. Eksempelvis i Morud.

Nu er den 47-årige Michael Jørgensen præsenteret som ny sportschef i Dalum IF, og chefen har allerede sat sig ved mahognibordet i klubhuset.

- Dalum IF har i de sidste par uger fået flere spændende kandidater til jobbet som ny sportschef i klubben, men ret hurtigt blev det klart, at den profil som klubben efterspurgte passede perfekt til de kvalifikationer, som Michael besidder. Vi er derfor meget sikre på, at Michael Jørgensen og Dalum IF er det perfekte match, og at begge parter får stor glæde af det samarbejde som allerede er gået i gang, melder seniorformand Jan Hansen.

- Michael Jørgensen er et kendt navn i det fynske fodboldmiljø og besidder derfor et stort netværk. Michael er nok mest kendt for, at han som træner førte Morud frem fra de lavere serier til en plads nær toppen af Fynsserien. Desuden har Michael blandt andet været assistenttræner i Næsby, ligesom han i et år var assistenttræner for Kristoffer Johansen i Dalum IF, og allerede dengang havde vi et godt samarbejde.

Michael Jørgensen udtaler:

- Jeg er meget glad for at være tilbage i Dalum IF og glæder mig til samarbejdet med såvel cheftræner Anders Nielsen, assistenttræner Morten Lange Christensen samt de øvrige ledere i klubben. Jeg kender Dalum IF som en seriøs og stor klub, som favner meget bredt. Mit ansvarsområde bliver primært Dalum IF's to bedste seniorhold samt U19 holdet, og her kan jeg se, at klubben råder over mange unge spillere på vej frem, så det bliver spændende at være med til forhåbentligt at kunne styrke disse hold".

Dalum IF's seniorformand har følgende kommentar:

- Vi Dalum IF er meget glade for at kunne supplere ledelsen omkring vore bedste seniorhold og U19 holdet med Michael "Pep" Jørgensen. Vi har været meget grundige i processen med at tilknytte en ny sportschef i Dalum IF efter at Martin Munck stoppede efter efterårssæsonen, siger Jan Hansen.

Dalums førstehold ligger i 2. division, holdet her i foråret deltager i det slutspil, hvor alle kæmper for at undgå de fire billetter, der udløser nedrykning til Danmarksserien.

Dalum ligger med 14 point tre point over den kriminelle streg, og på lørdag kommer Brønshøj på besøg klokken 14.00. Brønshøj ligger lige under stregen med 11 point og risikerer derfor for første gang i mands simple minde at rykke ud af Danmarksturneringen.