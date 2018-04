Ny Marienlyst-spiller må holde længere pause. Et andet midtbanetalent Mads Jørgensen undersøges for en knæskade.

Marienlyst gæster Skovshoved på lørdag i det, som ligner endnu en listig udfordring i oprykningsslutspillet, hvor det er blevet bekræftet, at alle 12 hold logisk nok har en pæn styrke.

Nok er træner Carsten Hemmingsen ramt af nogle skader, men omvendt er andre rutinerede spillere å vej tilbage.

Det gælder spillere som kantspilleren Jonas Hansen og forsvarerne Jack Nielsen og Mads Lier, og vil boldsikre Oliver Feldballe være til disposition igen, nu hvor han lod kroppen få lidt hvile på en ferie i påsketiden. Træner Carsten Hemmingsen måtte lørdag efter kampen mod Hvidovre erkende, at det er prisen for at være en amatørklub, at spillere kan tage på ferie midt i sæsonen.

Med Thomas Broe og Mads Jørgensen ude i en formentlig længere periode bliver der omvendt endnu mere brug for Feldballes konstruktive evner.

Den anden fynske klub i oprykningsspillet, Middelfart Boldklub, får på lørdag besøg af Ringkøbing, og den kamp spilles klokken 14.00 på kunstgræsbanen på klubbens anlæg på Færøvej.