Fodbold: B1909's tidligere topscorer Mathias Munk er tilbage i det røde kloster.

Munk har i nogle år været topscorer i nierne, og han var en vigtig figur, da holdet rykkede op fra Fynsserien til Danmarksserien sidste sommer.

Her efter nytår ønskede Munk at afprøve sit talent i Marienlyst, der spiller med i toppen af 2. division. Angriberen var med i en del uger i træningen og nåede at deltage i nogle testkampe, men han indgik ikke i startformationen til premieren mod FC Sydvest, da træner Carsten Hemmingsen udtog sit formodet stærkeste hold, og da Munk dermed ikke var låst på grund af spilletid i den hvide trøje, valgte han at vende tilbage til B1909.

B1909 satte Munk direkte ind i angrebet, da holdet i lørdags fik besøg af TPI, som toppes med Oure FA om den enlige oprykningsbillet til Danmarksserien.

TPI fik med en 1-0-sejr sat B1909 endegyldigt af i topkampen, men omvendt ved B1909, at der i forvejen var en voldsom afstand til de to tophold, og træner Thomas Thorhøjs målsætning er at stabilisere holdet i øverste halvdel af Danmarksserien, hvor kredsen kun rummer 10 hold, der piller tre gange mod hinanden.

Mathias Munk er normalt en yderst aggressiv, skudstærk og opportunistisk angriber, der gerne fyrer løs fra enhver distance, men omvendt også går sine egne veje på banen.

Mod TPI havde Munk - der endnu virkede lidt rusten - vanskeligt ved at sætte sig igennem mod et yderst disciplineret og klogt spillede TPI-hold, som dog i 1. halvleg måtte se nierne have spillemæssige fordele og et par gode chancer. En del af Munks holdkammerater så dog på samme vis lidt uskarpe ud efter den lange vinter, så snart uret havde rundet de 70 minutter.

Efter pausen åd TPI sig mere og mere ind i kampen, og det enlige mål faldt efter et hjørnespark, hvor niernes koncentration og opdækning ved fjerneste stolpe ikke var optimal.

B1909 havde vundet i første runde 1-0 ude over Aarhus Fremads andethold og går en oplagt chance for at revanchere sig på lørdag, hvor øjeblikkets hold Varde gæster Gillestedvej.

Varde vandt i første runde over TPI i det vestjyske, og i lørdags vandt Varde sensationelt stort med 8-1 over B1913, som selv ser sig som et forstærke hold i forhold til i efteråret. B1913 havde vundet 6-1 i første runde over bundholdet Sønderborg.

B1913 skal fredag aften gæste Oure FA klokken 18.30 og er under pres for at genoprette renomméet, mens B1909 lørdag får besøg af netop Varde. Den kamp har kick-off klokken 15.00.

TPI skal bevare oprykningschancen, når VSK, Aarhus II gæster Paarup-Parken.