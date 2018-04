Odense har i år Danmarks bedste anlægsgartnerelever, anlægsstruktørelever og kosmetikerelev. Det blev onsdag fejret med kransekage, blomster og champagne på rådhuset.

Det handler om at være forberedt, hurtig og præcis, hvis man vil vinde DM i Skills, som er håndværkerfagenes mesterskaber for lærlinge og elever. Det fortæller Peter Levin og Jesper Frederiksen, der sammen har vundet årets DM i Skills for anlægsgartnerelever, og som onsdag blev fejret i gæstekantinen på Odense Rådhus sammen med Mathilde Ravnhøj, der er Danmarks bedste kosmetikerelev og Jesper Helding Andersen og Anders Konggaard Dyrhøj, der i januar vandt DM i Skills for anlægsstruktørelever. - Dommerne var rundt og måle og det var på millimeter, det hele skulle passe, tilføjer Peter Levin. Han og makkeren Jesper Frederiksen blev udpeget af deres lærere som særligt talentfulde og derefter gik de i gang med at træne til DM i Skills, der blev afholdt i januar. Umiddelbart inden mesterskabet, der løber over tre dage - 21 timer i alt, gik de to i 14 dages træningslejr. Resultatet af konkurrencen var 15 kvadratmeter have anlagt med brosten, tegl, planter og vand. Med lige linjer og ikke et græsstrå, der peger i forkert retning. - Jeg tror blandt andet, vi vandt, fordi vi er gode til at samarbejde. Vi havde lavet en ret præcis plan for, hvem der gør hvad, inden konkurrencen, men der sker altid noget uventet, så planen holdt ikke. Men vi vandt alligevel, smiler Jesper Frederiksen.

Værd at fejre

Det var borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der var vært ved fejringen af Odenses fem Danmarksmester i Skills, hvor der foruden de nykårede danmarksmester var inviteret familie, venner, brancheorganisationer, lærermestre, virksomheder og uddannelsessteder. Spørger man direktør i brancheforeningen Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen, kan unge mennesker som Jesper, Peter, Mathilde, Jesper og Anders ikke fejres nok. - Vi håndværkere ved godt, hvad vi kan, og vi har altid været stolte af vores fag, men det er på tide, at også omverdenen får øjnene op for, hvor dygtige de unge er. Der er en lang tradition for, at vi har fejret studenter og akademikere, men håndværksfagene har været lidt glemt. Det er jo dem, der skal betale vores pension en dag, sagde Michael Petersen. Det samme var borgmesteren inde på. - Flere skal få øjnene op for erhvervsuddannelserne, og her er I rollemodeller for en bevægelse, der så småt er ved at blive skubbet i gang, sagde han med henvisning til, at flere i år har søgt ind på erhvervsuddannelserne i Odense Kommune, som nu nærmer sig landsgennemsnittet.

Drømme om fremtiden