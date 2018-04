Badminton. Efter en rigtig fin indsats tirsdag aften i Værløse, hvor fynboerne kunne drage hjem med et enkelt point efter at have tabt Golden Set med 21/19 og dermed forsvarede førstepladsen i kvalifikationsspillet til Badmintonligaen, så er der torsdag aften returopgør i Godthåbsgade.

Fynboerne håber, at hjemmebanefordelen kan give sejren og gerne med alle tre matchpoint. OBK har givet genvalg til samtlige spillere i håbet om, at mandskabet kan finde fire individuelle sejre, der vil sætte tre lune point ind på kontoen. Hvis missionen lykkes, så skal man være mere end almindelig pessimist for ikke at tro på badminton på højeste niveau i næste sæson i Odense.

I Værløse var det Airi Mikkela og Patrick Bjerregaard i henholdsvis damesingle og 2. herresingle, der gav en 2-0 føring, inden Emil Hybel og Frederik Søgaard sikrede det ene point i herredoublen. De tre opgør skulle naturligvis igen gerne ende i fynsk jubel. Desuden bør Steffen Rasmussen, der ikke var helt frisk tirsdag aften, kunne drille Rasmus Messerschmidt på hjemmebane. Og selvom den fynske damedouble med Amanda Høgstrøm og Camilla Martens aldrig var rigtig tæt på i Værløse, så er der også en snert af optimisme i forhold deres opgør. OBK er altså bare bedre i egen hule med et tændt publikum på sidelinjen.(Bendix)