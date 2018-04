Festivalveteraner er klar til at hjælpe ny Midtfyns Festival i gang, men de råder samtidig til, at festivalen ikke prøver at blive en kopi af den oprindelige.

Midtfyn: Navnet forpligter, og det skal folkene bag den nye Midtfyns Festival, der sted i Ryslinge næste år, være opmærksomme på.

- Jeg ser sagtens, at det kan lade sig gøre, men at kalde den Midtfyns Festival er jeg lidt nervøs for, siger musiker Lasse Helner, Lundeborg, der er kendt fra duoen Lasse & Mathilde. Parret var med til at starte den oprindelige Midtfyns Festival i 1976 sammen med Peter og Nina Færgemann fra Ryslinge Kro og var med næsten til festivalen lukkede i 2004.

Debut i maj 2019 Efter planen finder den nye Midtfyns Festival sted 24. og 25. maj 2019 i Ryslinge.Initiativtager er Sune Vesterlund Larsen fra Ryslinge Efterskole.



Planen er, at festivalen skal have to-tre store hovednavne, for eksempel UFO og Søren Huus. Lasse & Mathilde har allerede sagt ja til at optræde.



Lørdag 7. april klokken 11 indbydes alle interesserede til et info- og idéudviklingsmøde på Ryslinge Høj- og Efterskole.

- Jeg har tænkt mig at sige til dem, at man ikke bare kan genoplive midtfynsfestivalen. Jeg synes, de skal finde deres eget koncept, og det har de også allerede gjort i kraft af at det bliver holdt på højskolen (Ryslinge Høj- og Efterskole, red.).

Sune Vesterlund Larsen fra Ryslinge Efterskole er initiativtager til festivalen og kunne tirsdag løfte sløret for den drøm, han har haft, siden han var med til at starte efterskolen for ni år siden.

- Det er spændende, og jeg forstår godt, hvad de mener, men det kan aldrig blive det samme, og det skal det heller ikke. Det skal have sin egen identitet, siger Lasse Helner, der sammen med hustruen Mathilde Bondo har sagt ja til at optræde på den nye festival, der efter planen løber af stablen 24. og 25. maj 2019.

“ Jeg er stadig gammel socialist og mener, vi skal have billig kultur til hele folket, og det kan nok ikke gå på en festival i dag. Det kan da godt være, at de vender bøtten og stopper alt det kommercielle pis og laver en rigtig gammeldag hippiefestival. Men jeg tror det nu ikke Tommy Hovgård, musiker og festivalveteran

- Jeg tror ikke løsningen i sig selv er at hyre os. Der skal nok noget lidt nyere og friskere til, siger Lasse Helner og tilføjer, at parret også gerne giver et godt råd eller to, hvis der er behov for det, men de er ikke medarrangører, som det fejlagtigt har fremgået, da nyheden tirsdag slap ud.