Alice Rasmussen siger farvel efter fire år som formand for Rådet for Socialt Udsatte i Odense. Hun efterlyser klarere retningslinjer for rådets arbejde, og rådmand Brian Dybro (SF) er ikke afvisende.

Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for de socialt udsatte og sørge for, at de høres i den kommunale virkelighed, og når politikerne træffer beslutninger, der også berører dem. Men i dag er der ingen klare retningslinjer for, hvornår rådet skal udtale sig - og det er utilfredsstillende, mener den afgående formand, Alice Rasmussen:

- Det er op til embedsværket at tænke på os, og det er for uklart et kommissorium. Det er svært at gennemskue, hvornår - og hvornår ikke - vi bliver hørt og inddraget som råd.

Rådet for Socialt Udsatte i Odense Odense Kommune nedsatte i sommeren 2007 det første lokale råd for socialt udsatte i Danmark. Efter hvert kommunalvalg sammensættes et nyt råd, som sidder i en 4-årig periode.Rådet er bredt sammensat af repræsentanter fra lokale organisationer, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, brugerorganisationer og personligt udpegede med særlig indsigt i socialt udsatte levevilkår. Den brede sammensætning skal sikre, at der er så mange vinkler på dét at være socialt udsat som muligt.



Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for de socialt udsatte og sørge for, at de høres i den kommunale virkelighed og de mange beslutningsprocesser. Udsatterådet interesserer sig for alle områder vedrørende udsatte - enten aktuelle forhold eller ved løbende at følge udviklingen på udvalgte områder.



I 2017 afgav rådet høringssvar om "Kvalitetsstandard for sociale stofmisbrugsbehandling", "Kvalitetsstandard for Krisecenter Odense" og "Odense Kommunes politik for socialt udsatte borgere".



Kilde: Rådet for Socialt Udsatte i Odense

Rådet for Socialt Udsatte i Odense er Danmarks ældste, men er samtidig en frivillig ordning. Det betyder, at man reelt ingen magt har, hvis den aftale, der foreligger, er "løs i fugerne", som Alice Rasmussen siger:

- I sådan en situation er det op til politikerne, om rådet skal have indflydelse eller ej. Derfor tog jeg en snak med rådmand Brian Dybro, inden jeg stoppede, og sagde til ham, at politikerne skal tænke sig godt om. For hvad vil man med rådet? Hvordan skal samarbejdet være, og hvornår bliver rådet inddraget? Jeg har i alle årene savnet nogle klare retningslinjer for, hvornår vi kan råbe op og klage over, at vi ikke bliver inddraget. Det kan man komme i møde ved at lave noget, der ligner en kontrakt.

- Rådet kan altid bede om at få taget en sag op, hvis vi pludselig hører om noget, vi skal forholde os til, men det sociale område er så kolossalt, at man ikke kan have fingeren på pulsen alle steder. Derfor er det vigtigt, at politikerne og embedsværket spiller sammen og inddrager rådet noget mere, end man hidtil har gjort, siger Alice Rasmussen.