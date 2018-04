Hvis man som ung i Odense går med sin egen musik i hovedet uden rigtig at kunne få den ud, så er chancen der nu for at få det til at ske. Odense Musikskole lancerer i foråret en særlig talentlinje for elever med særlig interesse for produktion af egen musik. Talentlinjen skal omfatte alle genrer indenfor både klassisk og rytmisk komposition, sangskrivning og elektronisk musik og lydkunst. Musikskolens nye produktionslinje falder godt i tråd med den seneste satsning på det landsdækkende overbygningskursus "MGK Fyn" (Musikalsk Grundkursus Fyn), hvor der i Odense i 2017 for første gang blev oprettet en linje til produktionsmusik. Den nye talentlinje på musikskolen skal fungere som fødekæde for MGK, og det er helt perfekt at få fat i de unge talenter på et endnu tidligere tidspunkt.

- Vi oplever rigtig stor interesse for at skrive og producere egen musik. Vores lærere oplever tit, at elever kommer og præsenterer dem for musik, de selv har produceret. Nu kan vi så tilbyde dem hjælp med at opkvalificere både processen og det produkt, der kommer ud i den sidste ende, siger musikskoleleder Uffe Most.

Også de tre undervisere glæder sig til at smøge ærmerne op og komme i gang. Der er et stort potentiale blandt musikskoleeleverne, og rigtig mange arbejder allerede med deres egen musik i mere uformelle rammer hjemme på værelset - det ligger gemt væk i skrivebordsskuffen, men nu skal det frem i lyset og arbejdes med under kyndig vejledning af erfarne lærere. Produktionslinjen kommer til at hvile på 3 ben: Klassisk og rytmisk komposition, sangskrivning og elektronisk musik og lydkunst.

Undervisningen vil komme til at foregå både som solotimer og på hold med tværfaglige fællesfag som musikteknologi, lydhistorie, performance og lydstudieteknik. På holdene mødes eleverne hver uge på tværs af genrer og får på den måde opbygget et stærkt netværk med hinanden. Oprettelsen af den særlige talentlinje for produktionsmusik har været på tegnebrættet i flere år og kan nu realiseres med økonomisk støtte i form af en særlig fondsbevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve 16. april 2018.