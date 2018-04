Tidligere direktør i Socialstyrelsen, Palle Lund, bliver ny formand for Rådet for Socialt Udsatte i Odense.

Den nye formand mangler ikke viden om området, for i seks år var han direktør i Socialstyrelsen. Nu har han imidlertid valgt at kravle over på den anden side af skranken for at være talerør for de socialt udsatte:

- Vi har alle sammen en tendens til at tage udgangspunkt i det, vi kender fra os selv, men her handler det om at kunne sætte sig ind i andres situation. Rådet skal ikke være en dukkefører, der ved bedst i forhold til de udsatte, men i stedet optræde som forstærkere af de udsattes stemme i forhold til de politikere, der træffer beslutningerne, og den forvaltning der udfører dem, siger han.

- Der sidder mange kompetencer og holdninger i Udsatterådet, og de kan bidrage til, at vi får konkret viden om problemerne, og hvad vi gør ved dem. Tit er tingene abstrakt beskrevet med mange, mange ord, og min erfaring er, at jo flere relevante, mentale billeder, man kan skabe om de udsatte og deres vilkår, jo tættere kommer man på hinanden. Og jo lettere er det at finde nogle løsninger, siger Palle Lund.

Han fortsætter med at være bestyrelsesformand for den selvejende non-profit organisation "God Barndom", som udvikler forældrekurser, "fordi en af de mest meningsfulde investeringer, vi kan lave, er indsatser for børn op til tre års alderen", som Palle Lund siger. "God Barndom" støtter kommende og nye forældre i selv at skabe et godt liv for deres barn og sig selv som familie.

Efter han stoppede i Socialstyrelsen i 2010, arbejdede Palle Lund som konsulent, blandt andet i Lund & Madsen, som nu er lukket. Fra årsskiftet er han også stoppet som bestyrelsesformand for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, men sidder dog stadig i bestyrelsen i den europæiske frivilligsammenslutning CEV (Det Europæiske Frivillige Center).