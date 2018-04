Marstal: Hvis du ikke ved, hvad lørdag aften skal bruges på, så er der mulighed for at komme til forårskoncert og fernisering på HF & VUC Ærø i Marstal. Her vil elever og lærere præsentere dette års musik-, billedkunst- og mediefagsproduktoner, og der vil også være mulighed for at se nogle af elevernes eksamensprojekter.

Arrangementet foregår lørdag den 7. april klokken 19-22, og alle er velkomne. Der kan købes øl, vand og kaffe i baren. (ANBI)