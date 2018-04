Pletskud

Trafigalt: - Ups, hvordan kommer vi ud herfra? spørger Mogens G. Nielsen, Odense. Vi kan så røbe, at han må have fundet svaret, for det lykkedes ham i hvert fald at komme hjem og maile billedet til: Bagsiden@fyens.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et pletskud at glæde de andre læsere med. Alle bidrag, der trykkes, belønnes med to af de stærkt eftertragtede bagsidekrus. (hafa)