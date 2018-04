Marstal: Personalet på Marstal Søfartsmuseum løber stærkt, og derfor har de besluttet at udvide besætningen med en historiker.

På museets hjemmeside er stillingen slået op, og her fremgår det, at der søges en søfartshistoriker, der har mod på at formidle nyere søfartshistorie og som også kan finde ud af at håndtere registrering samt bidrage til at markere museet formidlingsmæssigt og forskningsmæssigt.

- Vi har brug for en ekstra hånd, som skal være med til at formidle nyere tids søfartshistorie. Det vil sige fra sejlskibenes tid til tiden for dansk coasterfart, siger Erik Kromann, der er leder af Marstal Søfartsmuseum.

Museet ser helst, at den nye historiker bor i rimelig nærhed af museet, da vedkommende skal indgå i et vagthold, og i øvrigt mener museet ikke, at en ph.d er en hindring for at få stillingen.

Der er ansøgningsfrist den 14. maj klokken 12, og der afholdes samtaler i uge 21. (ANBI)