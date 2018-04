Efter en halv smedeuddannelse blev han ledig, og efter halvandet år som ledig fik han opbygget så meget angst, at han derefter var sygemeldt i et år.

I dag går han med rank ryg ind ad døren - han har lige bestået sin eksamen som pedel - eller ejendomssercivetekniker, som det hedder, når det skal være fint. Og ikke bare bestået, men bestået med et 10- og et 12-tal. Højeste karakter scorede han oven i købet på sin rapport om skimmelsvamp, som han skulle fremlægge mundtligt.

Munkebo: Da Morten Eithz første gang gik ind ad døren på Lindhøj Plejecenter for at komme i arbejdsprøvning, var det med kasketten ned i panden og mørke briller på. Han sneg sig ned i pedel-kælderen , hvor han fik lov til at arbejde i fred med sin mentor - pedel Jørgen Sthen Hansen, indtil han selv var parat til at komme op fra kælderen.

Heldigvis for Morten Eithz, så tager Lindhøj Plejecenter deres sociale ansvar meget alvorligt, så de har hele tiden folk i arbejdsprøvning. Og Jørgen Sthen Hansen har været med til at løfte mange andre end Morten ud af problemer.

- Og det er jo ikke bare Jørgen, men alle dem, der er på Lindhøj, der er gode til at støtte. Det med det sociale ansvar er ikke bare noget de siger, det er noget, de gør, understreger Morten Eithz.

- I øjeblikket har vi tre "i kælderen," og den ene er godt på vej til at gå samme vej som Morten, fortæller Jørgen Sthen Hansen.

Blandt de andre succeser på Lindhøj er en mand, der var så dybt alkoholiseret, at han har været indlagt på plejecentrets aflastning, fordi han var faldet ud af sengen i en brandert og slået hovedet voldsomt. Samme mand er nu i fuld gang på Lindhøj, og har ikke drukket i fire år - ikke engang til julefrokosterne.

- Men da vi fik sendt en, der måtte stille rollatoren uden for, så meldte vi pas, fysiske skavanker kan vi ikke gøre mirakler med, konstaterer Jørgen Sthen hansen.

Morten Eithz er nu klar til at springe ud på egne ben. Nu er han ikke længere en, der skal passes på og tages hensyn til. Nu er han en god arbejdskraft.

- Det styrker selvtilliden med sådan en eksamen, og fra at have siddet derhjemme og lukket sig inde er det dejligt nu at føle, at man kan noget, og at der er brug for en, siger den stolte 12-tals elev.