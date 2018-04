Kloden rundt

Norge: Anden påskedag stod indbyggerne i Bergen op til et opsigtsvækkende syn. På et gadehjørne havde en ukendt kunstner malet den nyligt afgåede norske justitsminister, Sylvi Listhaug, nøgen og korsfæstet med en række mikrofoner for fødderne. Det skriver NRK. Gademaleriet har skabt debat og modtaget både kritik og ros. Nogle kalder det politisk kunst, mens andre mener, at der er tale om mobning. Natten til onsdag havde en ukendt borger fået nok og malet det markante maleri over med sort maling. Maleriet fik således blot to dage på gaden i Bergen. (ritzau)