Fodboldklub i chok: Drabsmand var træner på sønnens hold

Formanden for Kirkeby IF er dybt berørt af tirsdagens lokale tragedie, hvor en af klubbens træner vurderes at have dræbt sine to børn og derpå sig selv. 47-årige Søren Højby Simonsen var gennem flere år aktiv i klubben som både oldboyspiller og træner for det drengehold, hvor hans egen - nu afdøde - søn også spillede.

(Opdateret klokken 16.18 med kommentarer fra Søren Højby Simonsens arbejdsplads Centrovice) Kirkeby: Søren Højby Simonsen, den afdøde 47-årige drabsmand fra Nørregårdsvej i Kirkeby, var et kendt ansigt i den lille landsby ved Svendborg. Her var han medlem af Kirkeby IF, hvor han både selv spillede fodbold og de seneste fire-fem år desuden var træner for U9-drengene - heriblandt sin egen otteårige søn. Den søn, som han i lighed med sin seksårige datter efter politiets vurdering dræbte tirsdag - hvorpå han begik selvmord. Derfor offentliggør Fyns Amts Avis navnet Selvom Fyns Politi ikke har frigivet navne i sagen med henvisning til, at det er en familietragedie, har Fyns Amts Avis valgt at offentliggøre navnet på den af politiet formodede drabsmand, blandt andet fordi Søren Højby Simonsen var en kendt og aktiv person i lokalsamfundet. Ifølge politiet er de pårørende underrettet om tragedien. For formand Jørn Hansen og resten af medlemmerne i den lille idrætsforening er det ufatteligt, hvad der er sket.

- Det er uforståeligt. Han har trænet drengene, fra de var helt små, siger han. - Han var utrolig vellidt af både børn og voksne. Han var et varmt menneske, og han var så glad for børnene. Et fantastisk klubmenneske, der fuldt ud udfyldte rollen som en kærlig træner for børnene. Han ville aldrig kunne gøre noget som helst ondt mod børnene - men nu ... det er så forfærdeligt, siger Jørn Hansen. - Det her gør ondt på alle. Hele familien var tæt knyttet til det lille samfund, vi bor i. Det er slet ikke til at forstå, hvordan det kan gå så galt. Ingen, som jeg har talt med, har mærket noget på ham. Kirkeby IF inviterer i morgen sidst på dagen alle, der ønsker det, til at møde op i klubhuset på Assensvej. - Vi arrangerer, at der er psykologer til stede, som man kan få krisehjælp hos. Og vi får mulighed for at tale sammen og mindes, samt få mulighed for at bearbejde den her tragedie skulder ved skulder. Jørn Hansen understreger, at tilbuddet gælder alle - både børn, forældre og voksne medlemmer af klubben. - Vi informerede alle forældrene til U9-drengene allerede tirsdag, og der blev også sendt en sms rundt til alle spillerne på oldboysholdet, siger han og fortæller, at træningen på drengeholdet i første omgang vil blive videreført af hjælpetrænere. Foldboldklubben omtaler selv tragedien på sin hjemmeside her.

Psykologhjælp i klubhuset

Arbejdskolleger samledes

Søren Højby Simonsen arbejdede i udviklingsafdelingen hos Centrovice i Vissenbjerg. Det har han gjort i fire år. Direktør i Centrovice Louise Helmer fik den uhyggelige besked om hans dobbeltdrab og død tirsdag, og onsdag formiddag samledes kollegerne på virksomheden. - Vi er meget rystede over det, der er sket. Vi kender allesammen hinanden, og for os var han en god kollega, siger Louise Helmer.