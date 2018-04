Kloden rundt

Tjekkiet: Cyklen er et redskab til at bevæge sig frit og let rundt i storbyens gader. Men i Prag bliver friheden snart begrænset. Cyklister kan fra næste måned nemlig blive forbudt at færdes på populære pladser og gader, skriver The Guardian. På steder, hvor mange turister færdes, vil der således være forbud mod cyklister mellem klokken 10 og 17. Argumentet er, at cyklisterne kan være til fare for de gående. Lobbyorganisationer for cyklister i den tjekkiske hovedstad argumenterer modsat med, at myndighederne har givet 1000 biler tilladelse til at færdes i områder, der er tiltænkt de gående. Organisationerne mener, at biler udgør en væsentlig større fare end cykler. (ritzau)