Cirkus

Cirkus: Rapperen Clemens står bag Cirkus Arenas nye eventyr om klovnen og kronprinsen, der tager børn og voksne med på en magisk cirkusrejse til fjerne lande i jagten på den tabte tåre.

I Frederica rejser Cirkus Arena sit telt ved Fredericia Idrætscenter tirsdag 17. april klokken 17.

Clemens, der tidligere har stået bag teatersuccesen Cykelmyggen Egon, har både instrueret og skrevet årets eventyrlige forestilling. Eventyret handler om pauseklovnen der fyres fra cirkus, da ingen længere har brug for pauser i deres travle hverdag. Pauseklovnen rejser derfor ud i verden, hvor han besøger sine artist-venner for at finde et nyt talent.