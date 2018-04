Udskiftningen i besætningen sker under et år efter, man ansatte Andreas Saxskiold-Nørup som køkkenchef og Lisa Nielsen som daglig leder. Men det er der en naturlig forklaring på, siger den ene af restaurantens ejere Niels Rømer.

Nyborg: Det økologiske og prisbelønnede Nyborg Destilleri, der startede op sidste sommer, har brugt de seneste måneder på at få personalelisten helt på plads, nu hvor foråret står for døren.

Nyborg Destilleri har været omtalt og diskuteret i lokalmiljøet, blandt andet på grund af det store fokus på økologi - og de deraf højere priser.

Men ikke desto mindre er stedet blevet belønnet udefra, først med Det Økologiske Spisemærke i Guld, og senere med otte guldmedaljer ved World-Spirits Award for gin- og whisky-produktionen.

Og selvom økologien både skal bundfælde sig hos gæsterne og kan være et benspænd i et travlt køkken, er det en fed udfordring for den nye køkkenchef, der tidligere har været på flere michelinrestauranter.

- Det er helt vildt fedt at tænke økologi ind i alt. Det sætter sit præg på priserne, men vi er ved at finde vores brand, der handler om gode, økologiske og lokale råvarer og moderne, nordiske retter. Det skal folk kende os på, og sådan er det også ved at blive, forklarer Jack Hauch Truelsen, der er udlært på Comwell i Korsør og blev nummer to til DM for kokkeelever, inden han senere kom til destilleriet som souschef i efteråret 2017.

Den nye daglige leder Pierre Roland peger også på økologien som et spændende element at arbejde med.

- Jeg har ikke prøvet at arbejde 100 procent økologisk før, men det er sjovt, og det giver mening.

Begge peger dog på, at det er et koncept, der skal accepteres af kunderne først.

- Havde vi ligget i Aarhus eller København havde vores koncept været nemmere at integrere, fordi der er et andet publikum. I Nyborg skal vi lige ses an, men flere og flere er blevet bevidste om økologi og kvalitet, siger Pierre Roland.

Pierre Roland blev ansat som daglig leder fra den 1. januar, og Jack Hauch Truelsen tiltrådte stillingen som køkkenchef den 20. februar.