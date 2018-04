En kæmpe arbejde af træner og spillere gennem et par år betyder, at klubbens herrehold, der netop er blevet nummer 5 i 2. division, ikke længere skal være ene om divisionsstatus i Faaborg-området.

Faaborg: Faaborg ØH stiller næste sæson med to hold i divisionerne, efter klubbens damehold i Fynsserien tirsdag aften sikrede sig oprykning til 3. division efter en hjemmesejr over Gudme på 29-20 (16-8).Læsevisning.

Holdets træner, Maiken Hansen, tiltrådte i sommeren 2017, hvor der havde været lidt turbulens på trænersiden og fik hurtigt styr på samarbejdet i truppen ved at benytte sig af "ping-pong-metoden". Her står træner og spillere sammen om at lægge strategien og beslutte spillerne placeringer.

- Det var fra starten nogle skønne og talentfulde spillere, jeg skulle lede, og trods deres unge alder, kunne jeg mærke, at de var dedikeret til at kæmpe for succes gennem hårdt arbejde, så jeg kunne trygt give dem frie tøjler. De vidste, hvad de ville, og hvad det kostede at have ambitioner, konstaterer Majken Hansen.