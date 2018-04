Kerteminde: I 2016 blev skuespiller Marie Mondrup Kerteminderevyens frelsende engel, da Sofie Pallesen med meget kort varsel meldte fra. Med hårdt arbejde og en indstilling, der matchede revyens specielle tone, gled hun perfekt ind i ensemblet. Og hun var en af årsagerne til, at revyen blev valgt som Årets Revy i to kåringer af to mulige.

Efter et afbræk i fjor er Marie Mondrup i år tilbage for at være med til at præge Kerteminde Revyen under den nye instruktør Jan Hertz. Torsdag kan man møde den teatermæssige revolutionær i Kulturcenter Kerteminde, når Revyens Venner inviterer alle til møde.

Mondrup mener, at man bør sprænge alle former og rammer, og hun elsker improvisation. Uddannet fra Dansk Musical Academy og siden Skuespilskolen ved Odense Teater er hun berømmet for sit spil i "Udspring" på Den Sorte Hest, "Komedien, hvor alt går galt" på Folketeatret - og ikke mindst Kerteminderevyen. Her brillerede hun blandt andet som trist turist, der havde svært ved at finde et feriested uden flygtninge, og som grænsevagt ved den dansk/tyske grænse. I aftenens løb vil revyens direktør Mads Nørby også fortælle, hvordan billetsalget går til sommerens revy./EXP