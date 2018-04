Nordlangeland: Hesselbjerg Musikfestival finder sted torsdag den 19. juli til søndag den 22. juli - og i år kan man blandt andet opleve sange fra sopran Kirstine Bondes nye album, som hun indspiller her i april. Det foregår ved en koncert i Tranekær Kirke lørdag den 21. juli.

- Vi vil gerne lave noget, der ikke bliver for klassisk. Så det er blandt andet hits fra 80'erne og 90'erne, vi indspiller. Det bliver i den storladne genre med for eksempel Cindy Laupers "Time after time", Eurythmics' "Sweet dreams" og sange af Peter Gabriel. Dertil en af mine og en af Rasmus Bosses kompositioner, fortæller Kirstine Bonde, som er et kendt navn på festivalen, hvor hun altid er på plakaten.

Selve indspilningen foregår lidt utraditionelt: Et 60 mand stort symfoniorkester i Budapest indspiller musikken, mens Kirstine Bonde lægger sang til i et studie i Danmark.