Bogense: Rosenfestivalen i Bogense har et talstærkt og trofast publikum, men det afholder ikke arrangørerne fra at tænke i fornyelse.

Ved sommerens festival kommer den helt store fornyelse i form af en kunstudstilling i den nyrenoverede gymnastiksal på Bogense Skole. En kunstudstilling, der flugter festivaltemaet anno 2018: Vild med Dans.

For det er lykkedes arrangørerne at formå den internationalt kendte kunstner Hans Voigt Steffensen, der først og fremmest er kendt for sine glade dansebilleder, til at komme til Bogense og sætte en udstilling op.

- Vi har i bestyrelsen snakket om i de senere år, at ligesom vi har fødevaremarkedet, kunne det være fint, hvis vi kunne lave noget med kunst, som flere private også gør i forbindelse med festivalen.

- Så kan vi måske tiltrække et publikum, som vi ellers aldrig ville få til Bogense, siger leder af Rosenfestivalen Jette Kærgaard, der håber, at kunstudstillingen bliver starten på endnu en tradition under Rosenfestivalen.

Hans Voigt Steffensen har siden 1976 siddet på første række på Det Kongelige Teater og tegnet fra både teater, opera og skuespil og har på den måde trænet øjet i at fange bevægelsen med få penselstrøg. Hans billeder er "sanselige og meget bevægende, når de med deres stærke udtryk indfanger beskueren", som det beskrives på hans hjemmeside.

Hans Voigt Steffensen vil være til stede ved åbningen af udstillingen om formiddagen lørdag den 4. august, og alle de værker, der kan ses i gymnastiksalen, vil være til salg.