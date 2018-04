- Ja, vi håber, at græsset bliver grønt til dagen. Men da græs først gror ved otte grader, har der ikke været megen grøde i det, men det kommer forhåbentligt nu med den vejrmelding, lyder det fra Hanne og Arne Jørgensen.

Økodag på Verningelund er blevet en tradition. Ikke blot for familien, men også for de mange frivillige hjælpere, som hvert år stiller sig til rådighed. Omkring 80 frivillige møder op, og flere overtager deres job fra i fjor, da over 7000 gæster kom.

Det helt store tilløbsstykke er de mange traktorer, som børn med store øjne har mulighed for at prøve. Men børnene kan også klappe en ko, få kalven til at sutte på fingrene, se både får med lam, høns og kyllinger, søer og smågrise, ride på en pony og ikke mindst lege på halmborgen. Som noget nyt har familien indført "Speakers corner", hvor værterne vil informere de besøgende om stedet. /EXP