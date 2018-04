Svendborg Kajakklub ved Tuxensvej påbegynder til efteråret byggeri for to millioner kroner. Med det får klubben mulighed for at følge med sin egen popularitet.

Svendborg: En ældre mand demonstrerer det meget godt. Han kommer glidende ind i sin kajak fra en tur på sundet, griber fat i broen og skal op af sit fartøj. Men lavvandet gør det til en temmelig besværlig affære med klatring, der ville udfordre selv en kajakroer med yngre lemmer.

Det er én af årsagerne til, at Ole Starklint og Søren Knudsen, der står oppe på broen og kigger på, faktisk glæder sig til, at sæsonen, som dårligt et begyndt, slutter. For det er efter standernedtagningen til november, byggeriet ved Svendborg Kajakklub, hvor de to er henholdsvis bestyrelsesformand og -medlem, går i gang.

For to millioner kroner skal der bygges om og bygges til på klubhuset, og på vandet skal der laves en flydebro, som følger vandstanden op og ned. Så medlemmerne ikke længere skal bokse med det besvær, eksempelvis lavvande giver.

Men væsenligst er det alligevel, at byggeriet kommer til at give flere pladser til kajakker - altså flere kvadratmeter til opbevaring af både foreningens egne og medlemmernes private kajakker.

- Baggrunden er, at vi har mangel på kajakpladser. Vi har medlemmer, der står på venteliste for at få en plads til deres kajak, siger Søren Knudsen.

Klubben har plads til sine egne 50 kajakker og derudover 50 private kajakker, og med nybyggeriet bliver der plads til 50 flere kajakker. Desuden kan medlemmerne se frem til moderniserede omklædningsfaciliteter og et værksted.

Det skulle gerne give klubben bedre mulighed for at følge med sin egen popularitet.

- Vi gør det for at fremtidssikre klubben. Det betyder, at vi får plads til at optage nye medlemmer, for det er en sport i stigning. Det er voldsomt populært, siger Ole Starklint, der også er instruktør i klubben.

Særligt lykkeligt var det derfor for klubben, at den forleden kunne meddele, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal har givet 1,5 millioner kroner til projektet. Derudover har Svendborg Kommune givet 350.000 kroner fra Puljen til Lokale Initiativer, mens klubben selv har budgetteret med 200.000 kroner til byggeriet.