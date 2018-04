Kerteminde: Året er 1971 og en række lækkede CIA-dokumenter, de såkaldte Pentagon Papers, viser, at USA's skiftende præsidenter i årevis har løjet om Vietnam-krigen. Med det udgangspunkt blænder filmen "The Post" op for et amerikansk drama med både Tom Hanks og Meryl Streep i hovedrollerne.

Filmen har Danmarkspremiere i Kino, torsdag 5. april, og vises frem til og med onsdag 18. april. I alt 12 forestillinger. /EXP