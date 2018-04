Rigspolitiets Cyber Crime Center (NC3) har lavet en detaljeret granskning af den drabstiltalte Peter Madsens computere, harddiske og søgehistorik.

Ved onsdagens retsmøde gennemgår specialanklager Jakob Buch-Jepsen detaljeret, hvad Peter Madsen har søgt på gennem de seneste år.

Stik, selvmord, voldtægt og tortur er nogle af de ord, som politiet har fundet i Madsens søgehistorik, fortæller Jakob Buch-Jepsen. Desuden har Peter Madsen søgt på henrettelsesvideoer fra Islamisk Stat.

- Den 26. juli søges der på halshugning, siger anklageren, der dog også fortæller om en mere almindelig søgehistorik:

- Og så søges der på vejret, og man er inde på Politiken.

Under gennemgangen afbryder forsvarer Betina Hald Engmark flere gange anklageren for at pointere, at Peter Madsen også søgte på andre ting end drab og mishandling.

Anklageren fortæller også om et omfattende omfang af videoer, billeder og tekster med drab og mishandling af kvinder, som er fundet på Peter Madsens harddiske og computere.

Anklageren oplyser, at der er fundet 90 filmsekvenser, hvoraf 26 relaterer sig til drab på kvinder.

Der er både fundet animationsvideoer og videoer med rigtige mennesker, og flere videoer er tidligere blevet vist i retten.

Desuden er der fundet flere end 100 andre filer, som anklageren mener, er relevante for sagen. Blandt andet fortæller anklageren om en tegneserie, som forestiller drab.

- Der er en tegneserie, som forestiller en hængning af seks kvinder og mænd. De bliver afklædt og ophængt nøgne, fortæller anklageren.

Den omfattende dokumentation af det makabre materiale er formentlig anklagerens forsøg på at overbevise retten om, at Peter Madsen sexmishandlede Kim Wall ved at stikke hende i underlivet, før han ifølge anklageren slog hende ihjel 10. august sidste år.

Imens anklageren delagtiggør retten i Madsens digitale liv, sidder ubådsbyggeren og kigger ned i bordet foran sig, mens han noterer eller tegner.

Retsmødet er et af de sidste, før der i slutningen af april er procedure og dom.