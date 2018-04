Nørre Aaby har aldrig kendt mage. Der er kaos på parkeringspladsen ved Brugsen, og bageren har ansat flere folk for at følge med efterspørgslen på Danmarks bedste romkugler.

Nørre Aaby: Danmark kan ikke få nok. De kommer fra nær og fjern, og i Nørre Aaby Bageri bliver der trillet fra morgen til aften for at have romkugler nok til den enorme efterspørgsel, der er kommet, efter at bagermester Carsten Bjørn Bak Matthiesen for et par uger siden vandt konkurrencen om landets bedste romkugler på madmessen Foodexpo i Herning.

25.000 romkugler er allerede trillet ud af butikken, og succesen ser ud til at fortsætte. Lørdag i påsken blev der solgt 1800 romkugler i timen, og bagerne skal tidligt op og sent i seng for at sørge for, at der er romkugler nok, når butikken åbner.

“ - Måske skal vi også have fat i et UNESCO-skilt, der kan vise, at vi har romkugler i Nørre Aaby. Bagermester Carsten Bjørn Bak Matthiesen

- Den anden dag stod den første kunde herude klokken 6.50 og trykkede næsen mod ruden. Vi åbner først klokken 7. Mellem klokken syv og otte havde vi solgt 4000 romkugler, siger Carsten Matthiesen, der også har ansat to bagere mere for at kunne få trillet romkugler nok til hele Danmark.

- Det er jo godt for Middelfart. Vi har haft én i jobtilskud, som vi fastansætter, og den anden har været sygemeldt, men er nu rask og starter hos os i næste uge, forklarer bageren.