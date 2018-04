Lokaldebat: Lad os finde tilliden frem

Læserdebat: Tillid mellem mennesker er grundlæggende vigtigt, mener jeg. Jeg orker ikke selv at være mistroisk i længere tid af gangen. Når tillid er vigtigt, så skyldes det, at det får mennesker til at vokse, til at tro på egne evner og på andre mennesker.

Samtidig mener jeg, at tilliden mellem mennesker har trange kår i disse år. Vi lever liv, hvor vi ofte kun møder mennesker, der ligner os selv. Det er ikke sundt. Vi skal møde mennesker, der mener noget andet, tror på noget andet end os selv, hvis vi ikke skal ende med at lukke omverdenen ude.

Ligeledes har tilliden mellem mennesker, samfund og politikere trange kår. Det skal vi have ændret på. Det kræver nogle ændringer i den måde, vi har indrettet os på. Det vil bla. kræve at mennesker, samfund og politikere er i ligeværdig dialog med hinanden. Hvis ikke vi taler sammen, så nærmer vi os heller ikke en gensidig forståelse. Vi skal ikke have et samfund, hvor der altid er en kamp imellem menneske og system.

Samfund og politikere er til for at skabe de bedst mulige rammer for det levede liv for alle mennesker. Her er tilliden og de positive forventninger afgørende medspillere, hvis det skal lykkes os, i fællesskab, at bevare og udvikle et demokratisk og fair samfund, hvor de stærkeste løfter mest og alle oplever, at de bidrager med det, de nu engang kan. På flere områder må vi bløde regelrytteriet op, så mennesker kan leve. Det gælder bla. på arbejdsmarkeds og socialområdet.

Vi skal have et samfund, hvor den gensidige tillid mellem mennesker, samfund, politikere er i højsædet. Det vil jeg arbejde for. Vil du være med?