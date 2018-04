Fodbold: Selv i 2. division på en ellers fredelig lørdag eftermiddag kan man opleve fodboldfans, der overreagerer og "fejrer" deres hold med teatralske og til tider ulovlige midler.

Men det fik et økonomisk efterspil for Hvidovres fanklub, da københavnerne gæstede Marienlyst i lørdags.

På et tidspunkt i 1. halvleg kastede en tilhænger et par romerlys, og det ene endte med at skade kunstgræsset mellem banden og selve banen, så der blev efterladt et pænt stort hul i kunstgræsset.

Marienlyst valgte at reagere på stedet, hvor formand Anders W. Berthelsen med let trippende gang ilede hen til åstedet og præsenterede fanklubben for sin irritation og varslede en klage og et ønske om betaling af en kommende reparation.

og nu har sagen fundet en hurtig løsning:

- Allerede tirsdag kontaktede jeg Hvidovre, og Heldigvis var klubben indstillet på at få sagen løst hurtigt. De accepterede at få fanklubben til at betale, så nu kommer det firma, der har lavet banen ud og udbedrer skaden, og der bliver sendt en regning, siger Marienlysts chefkonsulent for diverse opgaver inden for den sportslige sektor, Simon Stasiak til Sport Fyn.