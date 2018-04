Bestyrelsen på Social- og Sundhedsskolen Fyn har nu ændret beslutningen om at holde Kristelig Fagbevægelse væk fra skolens elever. Nu står døren igen åben for den gule fagforening - til stor glæde for Krifa-formand Søren Fibiger Olesen.

Først var de personas non gratas, nu er repræsentanter for Kristelig Fagbevægelse (Krifa) igen velkomne hos Social- og Sundhedsskolen Fyn. Det har skolens bestyrelse besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Krifa blev bortvist fra skolens matrikel i Odense i slutningen af februar. Dengang lød begrundelsen, at SOSU Fyn lænede sig op ad en anbefaling fra bestyrelsesforeningen for social- og sundhedsskolerne om at prioritere de traditionelle fagforeninger.

Gule fagforeninger Krifa, Det Faglige Hus, De Frie Funktionærer og Jobtryghed betegnes som "gule fagforeninger". Det er lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle organisationer.



De har typisk ingen eller få overenskomster. Deres service-udgangspunkt er især de overenskomster, andre fagforeninger har forhandlet på plads. Ideologisk benægter de, at der er et modsætningsforhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.



Krifa adskiller sig fra andre gule fagforeninger ved at have indgået overenskomst og have tillidsvalgte.



Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Det fik Krifa til at protestere højlydt og sende et klagebrev til skolens bestyrelse. Kort efter sagde SOSU Fyns bestyrelsesformand, Claus Sørensen, at bestyrelsen ville tage beslutningen op til genovervejelse.

Det skete ved et bestyrelsesmøde 23. marts, hvor drøftelserne altså faldt ud til Krifas fordel.

- Vi fik en henvendelse fra Krifa, og i bestyrelsen vil vi gerne drøfte de henvendelser, der kommer. På baggrund af det har vi revurderet vores beslutning ud fra plusser og minusser og besluttet, at der fortsat skal være adgang for forskellige organisationer på skolen. For mig er det enden på det, siger Claus Sørensen til Fyens Stiftstidende.

“ Forhåbentlig kan det her være med til at åbne op for en dialog andre steder, hvor vi ikke er velkomne. Søren Fibiger Olesen, formand for Kristelig Fagbevægelse.

Hvad har fået bestyrelsen til at ændre mening?

- Der er jo forskellige begrundelser for det ene og det andet. Men jeg har ikke flere bemærkninger, andet end at vi har revurderet beslutningen, og det holder vi så fast i, siger Claus Sørensen.

Det betyder, at Krifa igen må komme på besøg, så længe de leverer "nøgtern oplysning i relation til uddannelserne", lyder det i en pressemeddelelse fra SOSU Fyn.