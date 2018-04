Squashbanerne vil tilføje en ekstra dimension til centrets række af tilbud og tiltrække nye medlemmer, mener centerleder Keld Arentoft. Indtil videre mangler de dog midlerne.

Nyborg: Lige nu må Nyborg Kommunes squashspillere tage til Odense for at svinge ketsjerne, men det håber Nyborg Idræts- og Fritidscenter at kunne ændre på i fremtiden. Drømmen er en tilbygning, der skal indeholde tre squashbaner, fortæller Keld Arentoft, som er centerleder i Nyborg Idræts- og Fritidscenter. - Det er flere af både de organiserede og uorganiserede brugere, der godt kunne bruge banerne. Vi har fået henvendelser fra folk, som kører til Odense for at spille squash. Hvis vi kunne holde dem i Nyborg, så ville det jo være meget godt, siger han og fortsætter: - Det vil tilføje en ekstra dimension til det sortiment, der i forvejen er. Samtidig med det måske kan give flere medlemmer. Nyborg Idræts- og Fritidscenter forventer, at de lokale tennis-, bordtennis- og badmintonklubber vil få glæde af banerne, samtidig med at de vil kunne udlejes til privatpersoner og gæster fra strandhotellerne.

Økonomien skal på plads

Byggeplanerne kræver dog midler for omkring tre millioner kroner, som centeret har søgt om at få bevilget fra Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg Kommune. Udvalget har besluttet at sende sagen videre til at blive drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne, der vil finde sted i september. - Udvalget synes, det er en god ting at få lavet squashbaner, men udfordringen er, at det er dyrt økonomisk. Det er ikke penge, udvalget lige har til rådighed. Derfor har vi sendt ansøgningen videre til budgetforhandlingerne, forklarer udvalgsformand Erik Rosengaard (V). Om der vil være politisk stemning for at give midler til at bygge squashbanerne, er umuligt at sige på nuværende tidspunkt. - Squash er jo en forholdsvis lille sport set i forhold til så mange andre sportsgrene, men derfor ville det stadig være godt at have, siger Erik Rosengaard og tilføjer: - Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi har mange andre udfordringer indenfor idrætsområdet, hvor der blandt andet skal etableres nye halgulve og tage. Så det vil handle om prioritering.

Baner skal erstatte jordvold