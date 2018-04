Middelfart: Kort før jul åbnede Fødevarebanken i Region Syddanmark blandt andet med mad til flere væresteder i Middelfart. Allerede nu er der udleveret over 5000 kilo god overskudsmad svarende til 12.500 måltider i den fynske købstad.

- Det er jo i sig selv ikke glædeligt, at vi har så meget mad at dele. Det glædelige er, at maden gør gavn der, hvor der er brug for den, og at vi samtidig hjælper virksomheder af med frisk overskudsmad, der ellers ville være blevet smidt ud, siger direktør i Fødevarebanken Karen-Inger Thorsen.

Fødevarebanken Fødevarebanken er en forening, der hovedsageligt kører rundt på frivillig basis. Maden doneres af store danske fødevarevirksomheder og grossister. Det er aldrig mad, der er for gammel, men mad, der af den ene eller anden grund alligevel ikke kan sælges.Det kan være grundet fejl på etiketten, bulet emballage, kort holdbarhed, pletter på frugten, overproduktion eller andre årsager. Donorerne tæller i dag blandt andet HP Frugt, Naturmælk, Arla Foods, Dansk Supermarked og Lidl.



I kølebiler og med høj fødevaresikkerhed sørger Fødevarebankens 180 frivillige for at maden bringes ud til herberger, kvindecentre, væresteder og andre steder for socialt udsatte, hvor maden forvandles til måltider.

I Middelfart leverer Fødevarebanken mad til en række væresteder og herberger, blandt andet Perronen, Caféen, Cafe Rusmiddelcentret og Multihuset

At maden gør godt, kan de skrive under på i køkkenet hos Multihuset, som er et dagtilbud til voksne med længerevarende psykiske lidelser.

- Vi er meget glade for ordningen. Maden er god, og de frivillige, der kommer med maden, kommer til tiden og er altid glade og positive, fortæller køkkenchef Mads Mark Møller fra Multihuset. Maden hjælper samtidig Multihuset økonomisk.

- Vi får mulighed for at prioritere nogle andre ting til vores brugere, når vi ikke skal bruge så mange penge på mad, siger han og fortsætter.

- Hertil kommer jo, at det i sig selv er fuldstændig uetisk at tænke sig, at det mad, vi får skulle have været smidt ud, hvis ikke det var for Fødevarebankens arbejde. Det fejler jo ingenting, siger han.

Fødevareanken er netop fyldt 10 år og har afdelinger i København, Aarhus og Kolding.