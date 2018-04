Boganmeldelse

En bog om forladte steder på Fyn, et det interessant? Ja, er det korte svar. Især når projektet - som her - tager form i kraft af en billedkunstner og en forfatter, der sætter sig i bilen med en historiker ved rattet.

Teksten kan indimellem godt virke indforstået og næsten spøgelsesagtig. Så er det godt, at læseren hjælpes på vej tilbage til realiteterne gennem Ann Ammons præcise beskrivelser af fakta.

"Den Fynske Kulturarvsekspedition" er, som titlen siger, en rejse på Fyn, Tåsinge, Ærø og Langeland. Der er masser af stof til en af sommerens cykelture ud i landskabet - eller hvis bogen bliver for tung at have med, så en biltur med en oplæser på bagsædet. Det kan kun blive en go' dag.

En gammel talemåde ligger ligefor at benytte: "Evigt ejes kun det tabte", skrev Henrik Ibsen i skuespillet "Brand" fra 1866:

"Sjæl vær trofast til det sidste/ Sejrens sejr er alt at miste/ Tabets alt din vinding skabte;/ - Evigt ejes kun det tabte"

"Den Fynske Kulturarvsekspedition" sikrer, at alt det tabte lever videre i vores hjerter, godt hjulpet på vej af Lejbach, Blendstrup og Ammon. Det hele er arrangeret af Kulturarv Fyn med støtte fra Albani Fonden, og bogen suppleres med både udstillinger og en tur rundt på Fyn, hvor der læses op og fortælles om møderne med den fynske historie. Følg selv med på Facebook, Kulturarv Fyn eller www.modstroem.dk

Rejsebog: Lejbach & Blendstrup: "Den Fynske Kulturarvsekspedition"

300 sider, Kulturarv Fyn