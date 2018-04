Debat: Påskeharer og andre superhelte

Læserbrev: Replik til Alex Ahrendtsen.

Alex Ahrendtsen har i søndagens avis nogle kommentarer til kristendommen og dens betydning i og for Danmark. Han sætter ulighedstegn mellem kristendom og hedenskab.

Må jeg i al stilfærdighed minde om, at tilstedeværelsen af en gud (jødisk, kristen, muslimsk, buddhistisk) er lige så velunderbygget som tilstedeværelsen af påskeharen, julemanden og tandfeen.

Jeg har intet problem med, at man vælger at tro på nogle af ovennævnte. Problemet opstår, når Alex Ahrendtsen og ligesindede (rabiate imamer eksempelvis) vil fortælle om de fortræffeligheder, netop deres superhelt har, og hvor godt det er for os alle.

Vi lever i et land, hvor religion efter min mening fylder alt for meget uden for den private sfære. Tænk, at vi i 2018 stadig påstår og bilder børn ind, at en kvinde blev besvangret af et spøgelse, og at der er liv efter døden? Normalt er den slags falskheder henvist til sensationsprogrammer på underlødige tv-stationer.

I samme omgang vil jeg bede Alex Ahrendtsen om at fortælle, om det er bogafbrændinger, hekseafbrændinger, nedslagtning af anderledes troende, forsvar for bigami, undertrykkelse af kvinder, undertrykkelse af seksuelle minoriteter, jødehad eller andre kristne/lutherane udskejelser, som han synes har været positive?

Slutteligen skriver Alex Ahrendtsen, at vi uden kristendommen ville få et samfund, hvor den stærke hersker over den svage. Må jeg minde om, at det er præcis det, Martin Luther advokerede for, idet han påpegede, at herskere m.m. var indsat af Gud og derfor skulle adlydes betingelsesløst.

Jeg er dog enig med Alex Ahrendtsen i, at kristendommen er betydningsfuld. Uden den kunne vi have haft demokrati, ligestilling mellem kønnene m.m., langt tidligere end det er tilfældet.

Alex Ahrendtsens indlæg er et skræmmende eksempel på, hvorfor det kun kan gå for langsomt med at få adskilt religionen fra staten i Danmark.