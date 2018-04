Debat: Noget, der kan undre?

Læserbrev: Fynske medier omtaler den 28. marts, at forhenværende PET-chef Jakob Scharf (JS) er tiltalt ved Københavns Byret for i sin bog "Syv år med PET" at have brudt sin tavshedspligt. Måske kan det interessere læserne at vide, at Henrik Sass Larsen (HSL) i 1980erne udmanøvrerede JS, der som DSU'er og bz-type iført militærstøvler og outreret bz-tøj (med stor sympati for Cuba og Fidel Castro) forsøgte at sikre sig en plads i DSU's repræsentantskab for at få en platform til ændring af DSU's ståsted i en hårdere venstreorienteret retning.

HSL hindrede det - noget JS aldrig glemte. Som PET-chef nægtede han senere at sikkerhedsgodkende HSL til Helle Thornings kommende regering (Bogen "Den hemmelige Socialdemokrat" 2014, side 164).

JS opgav sin politisk ambition; læste jura og fik ansættelse i Justitsministeriet, hvor han blev ministersekretær for justitsminister Hans Engel (K); fik tætte relationer til ombudsmand Gammeltoft Hansen, og blev i 1999 chef for det "Internationale kontor", hvor han behandlede sagen mod SS-manden Søren Kam, bosiddende i Tyskland som tysk statsborger og sigtet for mordet på redaktør Clemmesen under krigen.

Den tyske SS-mand, Kurt Heel, der begik 33 drab i Danmark - blandt andet to i Svendborg på Harald og Otto Halberg - var også eftersøgt sammen med Søren Kam, men JS kom på kant med den tyske statsanklager i Bayern, Manfred Wick, som ønskede fremsendt en fængslingskendelse (grundlovsforhør in absentia).

JS fremsendte ikke de ønskede anholdelsesbegæringer. Derfor ingen sag mod Søren Kam eller Kurt Heel (Forfatter Erik Høgh-Sørensen "Mordet på Clemmese"). De bestialske drab i Svendborg har jeg beskrevet i min "Scrapbog om politiet på Sydfyn 1850-1968".