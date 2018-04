Debat: Ikke-vestlige indvandrere skal i arbejde

Læserbrev: Finansministeriet har netop offentliggjort en økonomisk analyse, som viser, at hvis ikke-vestlige indvandrere havde haft samme beskæftigelsesfrekvens som jævnaldrende danskere, var de offentlige finanser forbedret med i omegnen af 17 milliarder kroner i 2015. Det er selvfølgelig en pæn sjat penge, et stort økonomisk råderum, som med garanti kan anvendes bedre end på passiv forsørgelse.

Tallene taler et klart sprog. Vi har en kæmpe opgave foran os i forhold til at få ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Særligt kvinderne. Erfaringerne med nye flygtninge viser, at det kan lade sig gøre at få personer fra de pågældende lande i arbejde. Samtidig står vi midt i et opsving, som betyder, at mulighederne for beskæftigelse på arbejdsmarkedet er historisk gode. Derfor er det nu, der skal sættes ind og trækkes i de håndtag, som vi ved, virker.

For eksempel skal vi have gang i virksomhedsrettet aktivering, konsekvent sanktionering og lavere ydelser som indsatser, der kan understøtte, at flere finder vej til et job. Herunder halter det især i forhold til en målrettet indsats overfor ikke-vestlige kvinder. Den indsats skal op i gear.

Vi ser, at mændene i denne gruppe langt oftere bliver tilbudt virksomhedsrettede forløb, lige som de i langt højere grad bliver vurderet jobparate. Her er der virkelig plads til forbedring. En del af kommunerne kan også blive bedre til at sanktionere dem, der reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det gælder i øvrigt for alle grupper af ledige.