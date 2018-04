Debat: Det klynkende landbrug

Læserbrev: Landbruget er det eneste erhverv, der de seneste 20-30 år har levet af socialhjælp. De får den ene håndsrækning efter den anden. Der er blevet åbnet for billig arbejdskraft. Esben Lunde Larsen (V), miljø- og fødevareminister kommer med en støtte til svineproducenter, der ønsker at omlægge deres svinebedrift til løsdrift. Og der tales om at oprette en fond, som skal hjælpe landmænd, der ønsker at bruge mindre pesticider.

Hvordan takker landbruget så lige skatteyderne? Ved indirekte at slå danskerne ihjel. Midlerne dertil er mange. Landmændene misbruger blandt andet antibiotika og forgifter mere eller mindre samtlige drikkevandsreservoirer i kongeriget.

Til anklagerne har blandt andre Venstres formand Christian Schmidt fra Vojens så den frækhed at påstå, at landmændene gennem mange år har udvist stor velvilje ved at tage en tørn for at sikre et godt miljø. Han mener seriøst, at regeringen skal sænke pesticid-afgiften, da forbruget kun vil stige svagt som følge af dette. Sikke en gang øregas. En af hans artsfæller mener sågar også, at der skal oprettes en fond finansieret af skatteyderne, som skal sikre rent drikkevand og kompensere landbruget.

Har landbruget fuldstændig mistet enhver jordforbindelse og sund fornuft?

Det er da logik, at den stil, landmændene kører, kun fører til mere og mere forurenet jord, dyrehold og drikkevand. Gift forsvinder ikke bare ud i den blå luft og rammer også landmændene selv. Stop klynkeriet og tag for alvor ansvar. Grådighed og profit har alt for lang tid været dagsordenen.