Debat: DF er omsmeltet - ikke nedsmeltet

Læserbrev: I en FAA-leder fredag 30. marts, med overskriften "Katastrofal nedsmeltning af DF" skriver David Bernicken om det, han kalder en politisk katastrofe, og om oceaner af mistet troværdighed.

Som ganske almindelig vælger ser jeg det ikke som en politisk katastrofe, men mere som en nødvendig udrensning i et parti, som har mange lokale vælgere, men ikke har været dygtige nok til at vælge deres lokale DF-politikere. Ved forrige valg fik vi vælgere fem personer stemt i byrådet, hvoraf kun to viste sig at være DF'ere, denne gang fik vi valgt fire ind og kun én viste sig at være rendyrket DF'er, nemlig Dorthe Ullemose.

DF i Svendborg er ikke nedsmeltet, men omsmeltet. Svær ildelugtende forurening er under opvarmningen dukket op til overfladen og fjernet med den store hulske. Tilbage er ren 24 karat DF'er, nemlig Dorthe Ullemose.

DF er et parti, som også lokalt er nødt til at tage stilling til den altødelæggende muslimske folkevandring. I sidste valgperiode var fem byrådsmedlemmer valgt på DF-stemmer, men kun én, nemlig Dorthe Ullemose, turde åbne munden og tale om den fejlslagne integration i Svendborg Kommune. I denne valgperiode er fire byrådsmedlemmer valgt på DF-stemmer, men da de ubrugelige hattenåle var fravalgt, stod vi tilbage med Svendborgs eneste sande DF-politiker, nemlig Dorthe Ullemose.

Får vi ikke styr på den muslimske folkevandring er alt andet ligegyldigt, og i en by som Svendborg med massive flygtningeudgifter og problemer på udlændingeområdet er Dorthe Ullemose uundværlig. Jeg er overbevist om, at Dorthe Ullemose vil fortsætte sin kamp mod muslimsk påvirkning af livet i Danmark. Så er det medlemmernes opgave at sammensætte en troværdig DF-lokalbestyrelse og finde politikere til byråd og folketing, som ved, at DF er topstyret, tør åbne munden og sammen med Ullemose kæmpe mod en ødelæggelse af Danmark.

Oceaner af mistet troværdighed, skriver Bernicken. Nej, mistillid til dem, som tilsviner ærlige mennesker.