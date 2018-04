Red Barnet og Kerteminde Kommune indgik for år tilbage en aftale om at hjælpe udsatte børn ind i fællesskaber. Men nu kan den aftale være på randen til at blive skrottet.

Nordøstfyn: Det tegnede godt for alle børn i kommunen, der kom fra udsatte familier. Et samarbejde mellem Red Barnet Kerteminde og Kerteminde Kommune under navnet "Plads til Alle" skulle sikre, at alle børn i kommunen havde mulighed for at være en del af et fællesskab i form af forskellige fritidsaktiviteter.

I følge Red Barnet er det nemlig essentielt, at alle børn er en del af et fællesskab for at sikre deres selvværd og trivsel.

Hvad er Plads Til Alle? Plads Til Alle er et projekt, der er stablet på benene af Red Barnet. Red Barnet Kerteminde og Kerteminde Kommune er sidenhen gået sammen om projektet, der sikrer, alle kommunens børn får et fritidstilbud og bliver en del af et fællesskab. Udover det sørger Red Barnet for en familieoplevelsesklub, hvor socialt udsatte familier med børn kan komme ud og opleve ting sammen. Udover det har de også en feriefond og laver julekurve. Pengene til projekterne kommer blandt andet fra indtjening til koncerter, senest med Michael Falch.

Aftalen mellem velgørenhedsorganisationen og kommunen fra 2014 lød på, at kommunen forpligtede sig til at aflønne de medarbejdere, der skulle ansættes til projektet samt betale kørselsgodtgørelse for de frivillige, som Red Barnet fandt til at køre børnene til og fra fritidsaktiviteterne. I følge aftalen er dette forudsætningen for, at Plads til Alle kan videreføres.

Men den 1. marts 2018 blev Red Barnet Kerteminde bekendt med, at timetallet for medarbejderne var faldet drastisk i forhold til den oprindelige aftale. Fra start lød det samlede timetal for to medarbejdere på 57 timer om ugen. Fra aftalen blev indgået i juli 2014 og frem til januar 2018 var timetallet stødt faldet til 42 timer om ugen.

Men da stillingsopslaget på den ene medarbejder blev slået op, var det samlede antal timer for de to medarbejdere faldet til 29,5 time om ugen til projektet. Og det er ikke nok for Red Barnet Kerteminde.

I aftalen står også "Hvis den ene part ikke kan opfylde sin del af Grundmodellen fritstilles den anden part". Og det er det modtræk, Red Barnet Kerteminde ser sig nødsaget til at gøre, hvis Kerteminde Kommune vælger at lave besparelsen på Plads til Alle, skriver organisationen i et brev.