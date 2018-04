Elever på Issø Skolen holdt under morgensamlingen et minuts stilhed for deres to afdøde kammerater.

- Så fra morgenstunden klokken otte har der været to psykologer til stede her på skolen for at tale med børn, forældre og ansatte, og de vil være her resten af dagen.

På Issøskolen onsdag morgen blev alle børnene orienteret i forbindelse med morgensamlingen, hvorefter man holdt et minuts stilhed for de to børn, mens flaget i skolegården blafrede på halv.

Et søskendepar på seks og otte år - en pige i 0. klasse og en dreng i 2. klasse på Issøskolen i Kirkeby er ifølge Fyns Politi blevet dræbt i deres hjem på Nørregårdsvej af deres 47-årige far, der efterfølgende tog sit eget liv.

Kirkeby: Allerede tirsdag aften fik forældrene til børnene på Issøskolen i Kirkeby besked om, at to af skolens børn ikke er mere.

- Personalet er naturligvis berørte. Det er jo ubegribeligt at være i. Men de håndterer det professionelt, og ingen af dem er alene, og de kan gå fra, hvis de har brug for det.

Han og understreger, at det har høj prioritet, at der bliver taget hånd om børnene - særligt i de to berørte klasser.

- De to psykologer er til stede ude i de to klasser og taler med børnene. Vores fokus i dag er at være tæt på børnene og skabe tryghed for dem, lærerne og forældrene, og vi anbefaler, hvis børnene kan være i det, at de er her, siger han idet, det er vigtigt, at det bliver bearbejdet.

Der er da stort set heller ingen børn, der er holdt hjemme i dag, fortæller han.

- Men der var mange forældre, der gik med ind for at aflevere i morges, og flere af dem er her endnu