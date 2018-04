Verdenspremieren nærmer sig - Skuespiller håber, at historien om Moses vil påvirke alle

Onsdagsord

Prinsen af Egypten lærer os, at vi mennesker har magten til selv at vælge, hvad vi gør med det liv, vi har fået, mener skuespiller Maria Skuladottir Stefansson.

Netop det, der rammer mig allermest ved den måde, Prinsen af Egypten er iscenesat på, er, at vi alle kunne have været hebræer, egypter eller midianit. Vi vælger netop ikke, hvor vi er født, men hvem vi vil være i den konstellation, vi er født ind i.

Tre vidt forskellige mennesketyper, som jeg nogle gange skifter imellem i samme scene. For som ensemblemedlem i denne forestilling er jeg konstant en del af scenerummet. Ved hjælp af en masse klodser og ved mine forskellige etniciteter, skaber jeg og mine kollegaer de fysiske rammer for, hvor vi er.

Klumme: Lige om et øjeblik, nærmere bestemt på fredag, står jeg på scenen og spiller med i verdenspremieren på Prinsen af Egypten. Mit hår er blevet farvet helt mørkt, så jeg er tættere på at ligne en tynget hebræer, en stolt egypter og en frisindet midianit.

Det virkede helt skørt at skulle holde pause midt i et opløb mod en premiere. Normalt bliver der okset igennem alle uger, dage, timer og minutter op til en premiere - tro mig, det fortsætter på max blus, når vi sætter i gang igen - men de her dages fri har for mig frigivet plads til refleksion og fordøjelse af arbejdet og snakkene, vi har haft om den historie, vi fortæller.

Netop det, der rammer mig allermest ved den måde, Prinsen af Egypten er iscenesat på, er, at vi alle kunne have været hebræer, egypter eller midianit. Vi vælger netop ikke, hvor vi er født, men hvem vi vil være i den konstellation, vi er født ind i.

Jeg og mine kollegaer spiller alle de tre etniciteter, han møder og er; hebræeren, egypteren og midianiten. Og alle i ensemblet spiller alle tre for netop at demonstrere, at alle os, som lever på denne jord, er tilfælde af, hvem vi nu lige er født som. Vi kan "ikke gøre for", vi fødes med en guldske i munden eller med en tinske. Men vi har alle muligheden for selv at vælge, hvordan vi vil bruge tiden og bruges i tiden, som er givet os, som mennesker sammen på denne jord.

Vi oplever ham se sandheden i øjnene og ikke bare arbejde sig videre gennem livet i luksus. Han har faktisk muligheden for at forblive oppe på sin forgyldte piedestal, men han reagerer i stedet og begiver sig ud i ukendt land. Det er en vild historie om en mand, der ændrer sig både i sin tro og i sit menneskesyn.

Historien er for vild. Om Moses, en mand der vokser op i luksus og med et ekstremt tunnelsyn. I fortællingen er vi vidne til, hvad der sker med ham, når han konfronteres med sandheden om sit liv.

Min svigerfamilie er meget religiøse, så når vi er sammen med dem, læser vi tekster og synger til bordet. Jeg er vokset op i, hvad de fleste leverpostejsdanskere ville kalde et almindeligt kristent hjem.

Vi har ikke sunget ved bordet eller bedt aftenbøn. Nu gør vi det heller ikke i mit hjem. Men ved påskebordet sammen med min svigerfamilie bliver mine døtre badet ind i religiøse traditioner. Elins jævnaldrende fætter kender til alle ritualerne og synger en masse kristne sange med hende, og Elin synger med.

Når Elin kommer hjem, vil hun nogle gange gerne fortsætte med at synge ved bordet, men så taler vi om, at det gør vi ikke hjemme hos os. Jeg synes, det er ok. Jeg kan godt lide, at Elin får et indblik i, at religion kan praktiseres i forskellige former.

Jeg tænker, det kunne være meget godt med mere accept af vi menneskers forskellige forhold til religioner og de forskellige religioner, vi hver især har. Og uanset om du er religiøs eller ej, så håber jeg, at Moses' rejse vil påvirke os alle en smule. At vi alle kan blive mindet om, at transformation, horisontudvidelse eller bare en smule omstillingsparathed er mulig, hvis vi vil.