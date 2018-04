Østerby/Erritsø: Politiet modtog tirsdag to anmeldelser om indbrudsforsøg.

Det ene er sket på Skullebjerg Allé i Østerby, hvor en person forsøgte at komme ind via et vindue til en stue ud mod en åben mark. Det er muligvis sket med et koben, men det lykkedes ikke at komme ind i huset. Indbrudsforsøget er sket mellem søndag 25. marts og lørdag 31. marts.

Det andet forsøg skete i villa på Søskendevej i Erritsø, hvor man forsøgte at bryde ind via et vindue til soveværelset og badeværelset, måske med et koben, men det lykkedes ikke at komme ind. Indbruddet er sket tirsdag 22. marts mellem klokken 20 og 21.