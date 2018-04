Politiskole

Egil Rasmussen A/S og Mobilhouse A/S gik sammen om at byde på den midlertidige politiskole på Ryes Kaserne. De har vundet ordren på godt 40 millioner kroner, som udløser lokale arbejdspladser i både produktion og etablering.

Fredericia: De to Fredericia-virksomheder Egil Rasmussen A/S og Mobilhouse A/S har vundet udbuddet på at etablere den midlertidige politiskole, der skal huse knap 300 elever på Ryes Kaserne. Rammerne skal stå klar 1. september.

Begge virksomheder er stolte over at være blevet udvalgt til at løse opgaven, konstaterer de i en fælles pressemeddelelse.

- Det er et stort projekt, og vi er glade for at kunne benytte vores spidskompetencer inden for modulbyggeri til at sikre gode rammer for politieleverne og organisationen bag, siger administrerende direktør for Mobilhouse A/S, Benny Møller.

Rigspolitiet sendte opgaven i udbud i efteråret 2017, og den vakte straks interesse hos Mobilhouse A/S, som siden 1951 har specialiseret sig i etablering af midlertidigt byggeri i form af mobile løsninger. Entreprisens omfang gjorde imidlertidigt, at man ifølge direktøren måtte tænke alternativt. Benny Møller kontaktede Egil Rasmussen A/S for at drøfte muligheden for et stærkt lokalt samarbejde om opgaven.

- Det lød interessant for os, og vi kunne sagtens se fordelene i at indgå et samarbejde. Vi er stolte af at have vundet udbuddet og dermed kunne sikre, at projektet er lokalt forankret fra start til slut, udtaler Christian Duus, medejer og kalkulationschef hos Egil Rasmussen A/S.