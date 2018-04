Jordi Alba drømmer om at gentage "the treble" fra 2015, siger han før Champions League-duel med Roma.

Barcelona er ubesejret i den spanske liga og er på sikker kurs mod et mesterskab, mens holdet også har kvalificeret sig til den spanske pokalfinale.

Derfor kan storklubben drømme om at vinde tre titler i denne sæson, og det gør back-profilen Jordi Alba, som i 2015 var med til at vinde "the treble".

Det siger han før onsdagens første kvartfinale mod AS Roma i Champions League.

- I øjeblikket har jeg en rigtig god fornemmelse af, at vi kan gentage bedriften fra 2015. Vi er ikke bare godt på vej i tre turneringer, vi spiller også på et konstant, højt niveau.

- I omklædningsrummet snakker vi ikke om "the treble", men jeg ved, at det er en stor drøm for vores fans, og det er det selvfølgelig også for os spillere. Men der er stadig lang vej, siger Jordi Alba.

Ved at blive parret med AS Roma fik Barcelona en på papiret god lodtrækning. Jordi Alba advarer dog om at tage for let på kampene mod Serie A's nummer tre.

- Vi ved, at vi har et godt hold, og hvis vi spiller op til vores vanlig niveau, så kan vi slå alle. Men Roma vandt deres gruppe foran Chelsea og Atlético Madrid, så jeg er sikker på, at de vil volde os problemer, siger Alba.

Den første kamp spilles onsdag aften i Barcelona. Der er returopgør i Rom tirsdag i næste uge.